L'economia di Francesco, un webinar a cura di Ugici Trani

L'Unione Giuristi Cattolici Italiani – sezione di Trani "Renato Dell'Andro", in collaborazione con le sezioni UGCI di Genova, Perugia, Terni, Vasto, Bari, Altamura e Taranto, con il patrocinio del MEIC - Movimento Ecclesiale d'impegno Culturale di Puglia e dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie "G. Lazzati e A. Giannetto", dell'AINC – Associazione Italiana Notai Cattolici e dell'ADGCI – Associazione Donne Giuriste Italiane – sezione di Trani, hanno organizzato un interessante e attuale convegno dal titolo:L'economia di FrancescoL'evento si svolgeràin modalità, tramite accesso alla piattaforma telematica zoom (id riunione 846 7742 6410 passcode 528663).Vi prenderanno parte il, presidente UGCI sezione di Trani - "Renato Dell'Andro";, segretario della Conferenza Episcopale Pugliese e Vescovo della diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano, che tratterà il seguente tema: le linee dell'economia di Francesco. Terza via per la politica e l'economia?, Vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno;il, docente presso l'Università degli Studi di Perugia e componente del Consiglio di Presidenza della Società Italiana Economisti;la, docente presso l'Università degli Studi di Perugia;la, notaio e Consigliera Delegata (quale Responsabile per la Basilicata) dell'AINC per i rapporti con le associazioni laicali.