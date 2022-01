L'Europa siamo noi, sabato l'incontro promosso dall'associazione Forme

L'associazione Forme di Trani ha organizzato il seguente incontro culturale: L'europa siamo noi. Per sabato 29 gennaio 2022 ore 18.00. L'incontro si terrà nella propria sede, a Trani, - denominata Galleria Internazionale Belmondo - Via Mario Pagano 244.Nell'incontro sono previsti i seguenti interventi:- Presidente Associazione Fidapa - Sezione di Trani Dott.ssa Raffaella Facondi;- Direttore nazionale Centro Studi e Scuola di Formazione di Conferdercontribuenti Prof. Giovanni De Jiulis;- Vice Presidente Associazione Euro*Idees - Bruxelles Dr. Emmanuele Daluiso;- Presidente Associazione La Maria del Porto - I Dialoghi di Trani Prof.ssa Lucia Perrone Capano.L'incontro sarà moderato dal rappresentante pugliese dell'Associazione The Bright Side di Milano , Mauro Spallucci. La partecipazione è libera e gratuita sino ad esaurimento posti disponibili e nel rispetto delle isposizioni normative vigenti. Si raccomanda la puntualità. La cittadinanza è invitata.