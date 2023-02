Sistema Trani, l'ex sindaco Riserbato assolto perchè il fatto non sussiste

Sono arrivate ledal collegio presieduto da Giulia Pavese nell'ambito del, l'inchiesta giudiziaria che aveva segnato nel dicembre 2014 la vita politica della città di Trani con la caduta dell'allora amministrazione di centro destra, che vide coinvolti l'ex sindaco Luigi Riserbato ed altri 13 imputati in due diversi filoni tra 2014 e 2016.Assolto perché il fatto non sussiste l'ex sindacoe il vicesindaco dell'epoca; assolto anche l'ex amministratore unico di Amiumentre per l'ex consigliere comunalesono arrivate assoluzioni e prescrizioni.L'ex consigliereè stato condannato a due anni e mezzo.Pene più pesanti per(5 anni 5 mesi e 20 giorni), l'ex comandante e dirigente della Polizia locale(5 anni 11 mesi e 20 giorni). Pena più lunga per l'istruttore contabile dell'Ufficio ragioneriacondannato a 9 anni e 6 mesi.L'ex comandante della Vigilanza notturnaè stato condannato 5 anni e 7 mesi, l'ex dirigente dell'Area finanziariaa un anno, l'ex segretario generalea un anno, l'ex dipendente della cooperativa Un amico per Trani a 3 anni ea 4 anni e 6 mesi.