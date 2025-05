"L'importanza della scrittura per i giovani", al Polo Museale di Trani per il IX Anniversario

Prossimo appuntamento, a fruizione gratuita, al Polo Museale 01 maggio ore 20,00 con LETTERA32_ELETTRICO BEAT, una perfomance teatrale con Nunzia Antonino, Roberto Cillo su progetto di Agnese Purgatorio. Prenotazione: info@fondazioneseca.it tel.0883 582470

4 foto Polo Museale di Trani - Laboratorio di scrittura

Nel segno dei valori, prima umani e sociali, cheriuscì a trasmettere grazie alla sua lungimiranza, si sono aperti gli appuntamenti celebrativi del IX anniversario fondativo deldove, gran parte della produzione evolutiva industriale dell'eporediese, è presente alvoluto dallaIl primo degli incontri, condotto dal direttore del Polo Museale, è stato quello dello scorso 30 aprile, dedicato al laboratorio di scrittura che ha visto la partecipazione di studenti delche hanno concluso proprio con tale esperienza, due diversi percorsi progettuali.Il primo di questi, finanziato con i fondi del PNRR, e denominato Progetto di Scrittura Creativa è stato coordinato dalle professoresseil secondo, un PCTO sul Patrimonio Culturale, è stato condotto dalla prof.ssa, nel solco dell'alternanza scuola lavoro. Al laboratorio anche una nutrita rappresentanza dell'di Trani.Il laboratorio ha avuto come tema la "si è focalizzato sulle connessioni possibili fra la stessa e la scrittura meccanica che assurge a simbolo potente, ad esempio, della libertà individuale e creativa, perchè: "Utilizzare una macchina da scrivere implica un processo più fisico e immersivo rispetto alla scrittura digitale. Ogni battitura è un atto definitivo, senza la possibilità di facili correzioni. Una azione che favorisce un flusso creativo spontaneo e la concentrazione sul contenuto senza distrazioni."I laboratori di scrittura per ragazzi sono incredibilmente importanti per lo sviluppo delle loro abilità linguistiche e creative. La scrittura meccanica, in particolare, può avere un impatto significativo sullo sviluppo culturale dei giovani in diversi modi, fra queste: le abilità cognitive per via della necessaria coordinazione mano-occhio e la concentrazione, il migliorare la leggibilità e la velocità di scrittura, consentendo ai ragazzi di esprimere meglio le loro idee e pensieri, lo stimolare la creatività e l'immaginazione dei ragazzi, incoraggiandoli a esprimere le loro idee e storie in modo originale, lo sviluppo dell'identità e dell'autostima perchè i ragazzi esprimono se stessi e le loro esperienze, aiutandoli a sviluppare la loro identità e autostima ed infine la preparazione alle sfide future: la scrittura meccanica può essere un utile strumento per prepararli alla creazione di contenuti e ad na comunicazione efficace affinando le loro capacità linguistiche.