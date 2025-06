L'imprenditore Giuseppe Pierro insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica

Anche l'imprenditore Giuseppe Pietro tra i 18 insigniti dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. Il conferimento a Trani, durante la Cerimonia per il 79° Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, da parte del prefetto Silvana D'Agostino e dal sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, davanti alle più alte cariche civili e militari. Il dott. Giuseppe Maria Pierro, imprenditore pugliese di origini barlettane, è attivo da oltre 20 anni nel settore dell'editoria, con la sua casa editrice AdMaiora, con cinque sedi in Puglia, la centrale proprio a Trani, e un centinaio di dipendenti. Il riconoscimento, dal sapore unico, si va ad aggiungere agli altri che hanno segnato la carriera di Pierro, che pure si fregia della carica di Presidente degli Ambasciatori di Pace nel mondo dal 2021, di quella di Ambasciatore di Pace nel mondo dal 2019, di Presidente del Premio Vittoria dal 2019. Pierro è stato anche Fondatore e Presidente di OPS (l'osservatorio per la famiglia, le politiche sociali e la sicurezza) dal 2018 e Membro della Commissione ministeriale per lo studio carte-valori postali dal 2023."Questo importante Riconoscimento arriva dopo 25 anni di carriera e di impegno profuso non solo nel lavoro ma anche nel sociale - ha commentato Pierro con grande commozione. Sento forte il peso della responsabilità e sono orgoglioso di vivere in una nazione che riconosce il duro impegno. Dal 2 giugno la mia dedizione alle politiche sociali - ha concluso Pierro - sarà ancora maggiore per questa prestigiosa carica ricevuta".