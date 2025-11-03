Biblioteca
"L'Infame Legge": il processo di Trani del 1890

Martedì 4 novembre in Biblioteca un incontro sulle radici culturali della mafia.

Trani - lunedì 3 novembre 2025 Comunicato Stampa
Un appuntamento per analizzare le radici profonde della criminalità, vista come fenomeno culturale prima ancora che come organizzazione. Si terrà martedì 4 novembre alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale di Trani (Piazzetta San Francesco), l'incontro dal titolo "Mafia: Fenomeno culturale prima che organizzazione criminale – Trani 1890: primo processo alla picciotteria di Barletta 'L'Infame Legge'". L'evento, di alto profilo istituzionale, è promosso dal Ministero della Cultura (tramite la Direzione Generale Archivi, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e l'Archivio di Stato BAT) e gode del patrocinio del Comune di Trani.

Il focus dell'incontro sarà l'analisi della "mafia" nella sua dimensione storica e socio-culturale, indagando il terreno che ne ha favorito la nascita. Un'attenzione particolare sarà dedicata a un capitolo fondamentale della storia giudiziaria locale: il primo grande processo contro la criminalità pugliese, la cosiddetta "picciotteria" di Barletta, celebrato proprio a Trani nel 1890. Questo evento storico è stato meticolosamente ricostruito nel saggio "L'infame legge, storia della camorra in Puglia" dallo studioso e giornalista Stefano de Carolis, che sarà tra i relatori.

La discussione sarà introdotta dai saluti istituzionali della Prefetta di Barletta-Andria-Trani, Silvana D'Agostino, e del Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Seguiranno gli interventi di figure chiave del mondo della giustizia e della cultura:
  • Renato Nitti, Procuratore della Repubblica di Trani
  • Marco Giacomo Bascapè, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Puglia
  • Adriano Buzzanca, Direttore dell'Archivio di Stato di Bari e Trani
  • Antonio Maria La Scala, avvocato penalista e Vice presidente Nazionale ANFI
  • Stefano de Carolis, ricercatore storico e autore del saggio
