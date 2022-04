L'ingegner Ambrogio Giordano prossimo Amministratore unico di Amiu

Il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro ha designato l'Ingegnere Ambrogio Giordano quale prossimo Amministratore Unico di AMIU S.p.A.L'Ingegner Ambrogio Giordano succederà all'Ingegner Gaetano Nacci nominato Amministratore Unico di AMIU S.p.A. il 5 dicembre 2018 e riconfermato il 29 giugno 2021.La designazione dell'Ing. Ambrogio Giordano è avvenuta a seguito di una selezione pubblica avviata dal Comune di Trani il 17 gennaio 2022 con la pubblicazione di un avviso finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse a cui hanno partecipato in totale 16 professionisti.L'individuazione dell'lng. Giordano, professionista attualmente in servizio come dirigente tecnico presso AMIU Puglia, è motivata dalla competenza rilevabile dal corposo curriculum. L'Ing. Giordano vanta infatti una consolidata esperienza professionale in campo ambientale, sia nel settore dell'igiene urbana che in materia di impiantistica di trattamento/smaltimento di rifiuti, a cui si aggiunge l'approfondita conoscenza del contesto regionale sul ciclo di gestione dei rifiuti comprovata durante l'esercizio di funzioni dirigenziali in azienda pubblica.La nomina dell'Ing. Giordano sarà formalizzata nel corso della prossima Assemblea dei Soci convocata dall'attuale Amministratore Unico Ing. Gaetano Nacci. Quest'ultimo assicurerà l'esercizio delle Sue funzioni sino alla data di svolgimento dell'Assemblea.L'Assemblea dei Soci avrà, tra i punti all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio 2021. A seguire vi sarà la formalizzazione della nomina dell'Ing. Giordano, la cui durata sarà di tre anni, coincidenti con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024