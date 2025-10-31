Trani, l'ironia ci salverà la vita: è virale sul web il video dello scherzo telefonico di Radio Deejay

Sarà capitato a tutti di prenotare un tavolo usando un nome di fantasia, ma quello scelto da, il famigerato specialista in scherzi telefonici di, è decisamente "poco ortodosso". Il tutto, ovviamente, è diventato virale in un video. La "vittima" designata? L'elegante ristorantedi Trani. Ma quando si cerca di mettere in imbarazzo chi ha classe da vendere, spesso l'ironia torna indietro come un boomerang. Contattato dalla redazione,patron e mentore del ristorante, non solo l'ha presa benissimo, ma ha distillato la filosofia perfetta: "L'ironia ci salverà la vita. Oggi ci prendiamo troppo sul serio".Come se non bastasse, il vero capolavorolo ha servito, è il caso di dirlo, direttamente sotto il post social di Ferrari. Un commento che merita di essere incorniciato, e che ribalta completamente lo scherzo: "Buongiorno a tutti, noi di Corteinfiore - ha esordito Matera -i siamo fatti una bella risata e salutiamo Roberto Ferrari. Rossella ha risposto con tanta educazione e professionalità, come sempre aggiungerei."Fin qui, i complimenti di rito alla sua collaboratrice, impeccabile di fronte alla bizzarra prenotazione. Ma è qui che lo scherzo si ritorce contro il burlone, con uno stile impeccabile: "Lo abbiamo aspettato martedì sera, - ha continuato- ma non è mai arrivato e abbiamo pensato che stesse ancora guidando con o senza uccello." L'affondo finale è da manuale, una chiusura che consegna la vittoria (e le risate) al ristorante: "In compenso - ha concluso- ieri sera ha cenato divininamente la Sig.ra Nadia che ha caldamente ringraziato chi non si è mai presentato, malgrado la prenotazione".