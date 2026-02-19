Eventi e cultura
L’ironia tagliente dei “Delitti Esemplari”: il Teatro Mimesis a Trani si tinge di umorismo nero
Tre serate dal 20 al 22 febbraio per ridere dell’assurdo: la regia di Massimo Marafante porta in scena il capolavoro di Max Aub
Trani - giovedì 19 febbraio 2026
C'è un sottile piacere catartico nel ridere delle piccole, inconfessabili insofferenze quotidiane. Quel momento in cui la pazienza si esaurisce e l'assurdo prende il sopravvento sarà il cuore pulsante del prossimo weekend al Teatro Mimesis. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio, il palco di via Pietro Palagano ospiterà "Delitti Esemplari", uno spettacolo che promette di scuotere il pubblico tra un brivido e una risata liberatoria.
Lo spettacolo: un catalogo di paradossi
Tratto dalla celebre opera di Max Aub, lo spettacolo è un mosaico di confessioni fulminanti. Non aspettatevi un cupo thriller, ma un catalogo di "omicidi minuscoli" dettati da motivi banali, irrisori, quasi comici nella loro ferocia. Sotto la raffinata regia di Massimo Marafante, le vite ordinarie dei protagonisti esplodono in gesti assurdi, trasformando l'irritazione quotidiana in un'opera d'arte surreale.
Il ritmo serrato e l'eleganza della messa in scena conducono lo spettatore in un territorio dove il confine tra il riso e l'orrore svanisce, rivelando un'umanità che ci somiglia molto più di quanto saremmo disposti ad ammettere. È un invito a guardarsi allo specchio e a ridere di quei "mostri" interiori che tutti, almeno una volta, abbiamo accarezzato.
Perché non perderlo
"Delitti Esemplari" non è solo una pièce teatrale, ma un'esperienza psicologica ed estetica. È lo spettacolo ideale per chi ama il teatro d'autore che non ha paura di osare, mescolando l'eleganza della parola alla visceralità dell'azione scenica. Un'occasione per lasciarsi sorprendere da una comicità intelligente e profondamente liberatoria.
Lo spettacolo: un catalogo di paradossi
Tratto dalla celebre opera di Max Aub, lo spettacolo è un mosaico di confessioni fulminanti. Non aspettatevi un cupo thriller, ma un catalogo di "omicidi minuscoli" dettati da motivi banali, irrisori, quasi comici nella loro ferocia. Sotto la raffinata regia di Massimo Marafante, le vite ordinarie dei protagonisti esplodono in gesti assurdi, trasformando l'irritazione quotidiana in un'opera d'arte surreale.
Il ritmo serrato e l'eleganza della messa in scena conducono lo spettatore in un territorio dove il confine tra il riso e l'orrore svanisce, rivelando un'umanità che ci somiglia molto più di quanto saremmo disposti ad ammettere. È un invito a guardarsi allo specchio e a ridere di quei "mostri" interiori che tutti, almeno una volta, abbiamo accarezzato.
Perché non perderlo
"Delitti Esemplari" non è solo una pièce teatrale, ma un'esperienza psicologica ed estetica. È lo spettacolo ideale per chi ama il teatro d'autore che non ha paura di osare, mescolando l'eleganza della parola alla visceralità dell'azione scenica. Un'occasione per lasciarsi sorprendere da una comicità intelligente e profondamente liberatoria.
Dettagli per la partecipazione
- Dove: Teatro Mimesis – Via Pietro Palagano, 53, Trani
- Quando: Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio 2026
- Contributo: € 12 (la quota include la tessera associativa)