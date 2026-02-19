L’ironia tagliente dei “Delitti Esemplari”: il Teatro Mimesis a Trani si tinge di umorismo nero

Dove: Teatro Mimesis – Via Pietro Palagano, 53, Trani

Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio 2026 Contributo: € 12 (la quota include la tessera associativa)

C'è un sottile piacere catartico nel ridere delle piccole, inconfessabili insofferenze quotidiane. Quel momento in cui la pazienza si esaurisce e l'assurdo prende il sopravvento sarà il cuore pulsante del prossimo weekend al. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio, il palco di via Pietro Palagano ospiterà, uno spettacolo che promette di scuotere il pubblico tra un brivido e una risata liberatoria.Tratto dalla celebre opera di, lo spettacolo è un mosaico di confessioni fulminanti. Non aspettatevi un cupo thriller, ma un catalogo di "omicidi minuscoli" dettati da motivi banali, irrisori, quasi comici nella loro ferocia. Sotto la raffinata regia di, le vite ordinarie dei protagonisti esplodono in gesti assurdi, trasformando l'irritazione quotidiana in un'opera d'arte surreale.Il ritmo serrato e l'eleganza della messa in scena conducono lo spettatore in un territorio dove il confine tra il riso e l'orrore svanisce, rivelando un'umanità che ci somiglia molto più di quanto saremmo disposti ad ammettere. È un invito a guardarsi allo specchio e a ridere di quei "mostri" interiori che tutti, almeno una volta, abbiamo accarezzato."Delitti Esemplari" non è solo una pièce teatrale, ma un'esperienza psicologica ed estetica. È lo spettacolo ideale per chi ama il teatro d'autore che non ha paura di osare, mescolando l'eleganza della parola alla visceralità dell'azione scenica. Un'occasione per lasciarsi sorprendere da una comicità intelligente e profondamente liberatoria.Per riservare il proprio posto in platea e non perdere questo appuntamento con l'umorismo più nero e raffinato della stagione, è necessario contattare il numero