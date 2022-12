"L'una" nell'altra: Trani a Natale incanta anche così

Nel pomeriggio di Santo Stefano, un giorno di festa tra quelli di Natale che ha un che di riposo, passeggiando in pochi, immersi nel silenzio, nel cuore del centro storico di Trani - le basole e i muri resi lucenti e scivolosi da una umidità fredda, pungente - ha fatto capolino tra le delicate luminarie sospese tra una casa e l'altra questa scena lieve e un po' magica, quasi una congiunzione astrale tra il Natale, Trani e il Cielo.Erano ferme lì, sospese l'una, anzi, luna nell'altra, quasi in posa a farsi ammirare e a regalare, tra tanti doni di questi giorni che passano, una visione effimera ma che sicuramente resterà negli occhi di chi era lì in quel momento e in quel punto esatto; ed è rimasto incantato.Agli altri dedichiamo le foto che pubblichiamo , imbarazzati nella scelta della più bella, incorniciate dalla Chiesa di San Luigi e dai fascinosi palazzi del nostro passato. Trani incanta sempre: se la luna si diverte, a Natale, incanta ancora di più.Le foto sono di Marella Porcari , che dopo averle scattate ha lasciato che lo sguardo accompagnasse le due Lune che pian piano si discostavano: l'una, dall'altra.