L'Università della Terza Età di Trani inaugura il nuovo anno accademico

Due anni di "pausa", due anni di incertezze, due anni di vita vissuta ai margini... giungono al termine.sta per spalancare nuovamente le sue porte, in un anno accademico che avrà il sapore della rinascita e della riconquista di sé. "Abbiamo lavorato, controcorrente, per permettere a questo progetto di spiegare le ali della libertà. Finalmente, nuovi palpiti di condivisione, emozione, reciprocità e inclusione scandiranno gli istanti di una formazione che ha il sapore di una nuova vita tutta da vivere" – esclama con profondo entusiasmo il Presidente, prof.Grazie alla preziosissima collaborazione e disponibilità della Scuola Secondaria di 1° "Gen. E. Baldassarre", nella persona del suo dirigente – il dott. Marco Galiano e tutto il suo staff – questo viaggio "oltre le parole" riprenderà la sua corsa il giorno. Il ventaglio dell'offerta formativa è particolarmente stimolante, dalla letteratura al teatro-musical, dalla storia alla musicoterapia, dalla filosofia al giornalismo...e, ancora, alfabetizzazione informatica, lingue straniere, economia, diritto, attività motoria, ballo, manualità, teologia, ecologia, convegni di approfondimento... tanti mondi culturali da esplorare, tanta vita da raccontare, attraverso il filo conduttore della riscossa di una generazione sorprendente che non si arrende. Sarà un percorso carico di emozione, nella consapevolezza di camminare, insieme, sul binario della curiosità– presso "Scuola Secondaria 1° "Gen. E. Baldassarre" - Trani. Diamo il via al nuovo Anno Accademico 2022/23, per tornare a sentire, per tornare a imparare...per tornare.