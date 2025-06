La Ballata dell’Amore nel cuore di Trani. L’amore raccontato da Vito Signorile e Agata Paradiso diventa rito, memoria e incanto

La Ballata dell'Amore nel cuore di Trani. L'amore raccontato da Vito Signorile e Agata Paradiso a Palazzo delle Arti Beltrani diventa rito, memoria e incanto. Tra versi immortali e musica dal vivo, i due interpreti conducono lo spettatore in un viaggio emozionale e visionario che intreccia voci, note e grandi autori del Novecento, per raccontare l'amore in tutte le sue forme. A Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, la sera si fa promessa di emozione. Sabato 21 giugno, alle ore 21:00, si inaugura la sezione "Teatro" della nuova stagione artistica 2025 con uno spettacolo che è molto più di una rappresentazione. "La Ballata dell'Amore", il cui titolo origina dal brano del '65 di Luigi Tenco, è un viaggio nell'intimità del sentimento umano, guidato dalla regia ispirata di Vito Signorile, maestro della parola e del cuore. Proprio come nella canzone di Tenco, il percorso poetico e musicale va oltre. Oltre le frasi fatte. Oltre le prigionie sentimentali.Nella scenografica Corte 'Davide Santorsola', echeggeranno parole e note di un dialogo eterno: quello tra linguaggio poetico dell'anima e incanto sonoro, proprio nella giornata in cui si celebra la Festa Europea della musica. Sul palco, Signorile, da più di cinquant'anni uno dei più autentici cantastorie della nostra terra, divide la scena con l'intensa Agata Paradiso, voce e presenza teatrale dallo spessore vibrante. Due generazioni, due emotività, stesso palpito. Insieme, attraversano il sentimento più potente in tutte le sue metamorfosi: il primo batticuore, la perdita, la passione, la disillusione, la nostalgia. L'amore come abisso e rinascita, come naufragio dolcissimo e vertigine necessaria. L'amore vissuto, frainteso, idealizzato, ferito, tradito, spietato, sincero. Donne e uomini hanno scritto dell'amore, i due interpreti sono carne e voce di queste storie.Ogni storia d'amore che si rispetti ha la sua colonna sonora, le sue parole, la sua melodia.Le interpretazioni dei due attori sono accompagnate per l'occasione dal suono sapiente e dal talento di Francesco Galizia, con arrangiamenti raffinati di Leonardo Torres e Francesco Galizia. Ogni brano è scelto con cura, ogni nota si fa eco di versi immortali: da Tenco a Neruda, da Cohen a Alda Merini, da Rino Gaetano a Prévert. È un concerto emozionale che accosta grandi autori senza tempo in una celebrazione intima dell'essere.Un ruolo fondamentale è giocato anche dalle luci e dagli spazi scenici, disegnati da Danilo Milillo, che contribuiscono a trasformare il palco in un luogo raccolto, spirituale, quasi sacrale, dove l'amore può essere celebrato nella sua cruda bellezza. L'effetto è quello di un rito collettivo, che unisce attori e spettatori in una danza invisibile ma potente. "La Ballata dell'Amore" non è solo uno spettacolo: è una confessione, una dedica, un invito a danzare con le emozioni. In un'epoca che spesso banalizza i sentimenti, questa produzione del Gruppo Abeliano ha il coraggio di guardarli in faccia e raccontarli con autenticità e poesia. Resta una sola domanda rivolta al pubblico: "Ti va di ballare?".I biglietti (poltronissima 20,00 euro, posto unico 15,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani o su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-ballata-dell-amore/263800 . I biglietti per i singoli eventi sono acquistabili anche al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani, e anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206 . Altra novità per la prenotazione è rappresentata dal numero di WhatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La vasta platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2025. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html . Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it