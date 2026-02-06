Eventi e cultura
La Biblioteca Bovio si colora: al via oggi la "Giornata dei Calzini Spaiati" a Trani e i laboratori di febbraio
Letture inclusive e "Storie colorate": un mese di appuntamenti per bambini e famiglie nel segno dell'unicità e della condivisione
Trani - venerdì 6 febbraio 2026 6.30 Comunicato Stampa
Tutti uguali, tutti diversi". La Biblioteca Comunale G. Bovio ha scelto di celebrare la GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI, un'iniziativa ideata dalla maestra Sabrina Flapp nel 2011 in una scuola in Friuli Venezia Giulia.
A volte ci sentiamo come un calzino spaiato nel cassetto: fuori posto o diversi dagli altri. Ma la verità è che la bellezza del mondo sta proprio in quel tocco di colore inaspettato. Tutti possiamo aiutarci a fare la differenza nel mondo.
Venerdì 6 febbraio dalle ore 17:30 alle ore 18:30 presso la Biblioteca comunale G. Bovio si terrà il laboratorio di lettura "Diversità, inclusività, unicità", curato della bibliotecarie, rivolto a bambini e bambine da 6 a 8 anni (scuola elementare). Un'occasione importante per parlare di inclusività e unicità e far riflettere sull'accettazione della diversità.
Per la partecipazione è necessaria la prenotazione inviando una mail all'indirizzo progetti-eventi.biblioteca@comune.trani.bt.it indicando nome, cognome, età. Come i calzini spaiati, siamo tutti diversi e dobbiamo imparare ad accettarci per ciò che siamo e apprezzare quello che ci rende unici: la diversità è una ricchezza, non un problema. Inoltre, per tutto il giorno chi vuole può venire in biblioteca, scattarsi una foto con i calzini spaiati, postarla e taggarla sui canali social della biblioteca.
Attività di lettura! Appuntamenti del mese di FEBBRAIO - La Biblioteca Comunale G. Bovio si prepara a festeggiare il mese più colorato dell'anno con un calendario di appuntamenti dedicati ai più piccoli. L'iniziativa, intitolata Storie colorate, mira ad avvicinare i bambini e le bambine alla lettura e a trasformare la biblioteca in un luogo di condivisione. Ogni appuntamento prevede delle letture tematiche curate delle bibliotecarie e un piccolo momento creativo. Dopo Coccole di storie (0 – 12 mesi) che si è tenuto lo scorso 04 febbraio ed il successivo Una valigia di storie (6 – 7 anni) che si è svolto ieri, la Biblioteca G.Bovio propone Il paese delle meraviglie: per il prossimo Giovedì 12 febbraio ore 17:30 – 18:30 per bambini di età: 8-10 anni (triennio scuola elementare). Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione inviando una mail all'indirizzo progetti-eventi.biblioteca@comune.trani.bt.it
