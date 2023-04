La Biblioteca di Trani festeggia 153 anni dalla sua nascita

"Esprimi un desiderio: buon compleanno Biblioteca!" è il titolo del calendario di attività programmate per festeggiare i 153 anni dalla nascita della biblioteca comunale Giovanni Bovio.Ripercorrendo le origini, la nascita della Biblioteca Bovio risale ai primi anni del Regno d'Italia quando, in conseguenza della legge che stabilì la soppressione di alcuni ordini religiosi e l'incameramento dei beni ecclesiastici, lo Stato cedette all'Amministrazione di Trani la preziosa biblioteca del Convento dei Domenicani.La Biblioteca fu inaugurata il 23 aprile 1870 e fu stanziata la somma di duecento lire per l'acquisto di libri e di quant'altro occorresse per il suo funzionamento.Per quest'anno, si è pensato di regalare ad utenti e cittadini due mesi (aprile e maggio) di eventi e festeggiamenti, per continuare a scrivere e intrecciare le storie di ognuno di noi con la biblioteca, i suoi libri e i suoi utenti.Presentazioni di libri, mostre espositive, incontri, laboratori per varie fasce d'età, visite guidate, spettacoli teatrali, tavole rotonde e gruppi di lettura, ci accompagneranno in questo compleanno speciale. Partendo sempre dai libri, si conosceranno e scopriranno nuove storie e nuovi orizzonti. La biblioteca, un luogo gentile di cultura e crescita, tesse nuove strade e coltiva nuovi semi per creare un nuovo futuro.