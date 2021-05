La biblioteca di Trani si colora di blu per la festa dell'Europa

Sono trascorsi 71 anni dal 9 maggio 1950, quando il ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò una dichiarazione passata alla storia: «L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto». Da allora si celebra ufficialmente la festa dell'Europa, istituita dalla Comunità Economica Europea in occasione del vertice tenutosi a Milano nel 1985 per la creazione di un nucleo economico europeo come primo passo verso una futura Europa federale. Per tale occasione ieri la biblioteca di Trani si è illuminata di blu.«La nostra presenza nell'Unione Europea - ha dichiarato il presidente consiliare Giacomo Marinaro - è da sempre al centro di forti dibattiti, spesso meramente populisti. Oggi più che mai dobbiamo essere fieri e felici di aver tenuto duro sulla nostra presenza nell'Unione Europea che in questo momento pandemico è l'unica fonte economicamente capace di farci guardare al futuro con ottimismo. È obbligo di tutti noi però accelerare e cambiare il nostro approccio verso i tanti fondi messi a disposizione e che spesso non siamo capaci di recepire. La scelta di illuminare di blu la Biblioteca Comunale va proprio in questa direzione. A breve proprio lì verrà aperto lo sportello Europe Direct. I centri Europe Direct rendono l'Europa accessibile ai cittadini sul territorio e consentono loro di partecipare a dibattiti sul futuro dell'UE. Ci si potrà rivolgere al centro per rivolgere domande su politiche, programmi e priorità dell'UE e partecipare ad eventi sul futuro dell'Unione. L'amministrazione saprà essere ancora più attenta alle politiche comunitarie e mettere a disposizione dei cittadini tutti gli strumenti necessari per accedere e partecipare ai bandi. Buona giornata dell'Europa a tutti noi».