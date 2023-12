La Boheme al Petruzzelli: 100 alunni della Bovio Rocca Palumbo in una straordinaria nuova esperienza

Imparare a sostenere la ricerca per la cura delle malattie genetiche rare e godere della buona musica: è questo un altro importante tassello nella formazione educativa dei nostri giovanissimi alunni.Mercoledi 20 dicembre, 100 ragazzi della Scuola Rocca-Bovio-Palumbo con i loro docenti hanno assistito a La Boheme di G. Puccini, al Teatro Petruzzelli di Bari, rappresentazione organizzata da Bnl per devolvere il ricavato dei biglietti d'ingresso a Telethon.Come diceva Albert Einstein: Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare .Dare e donare, infatti, sono le espressioni più autentiche per festeggiare il Natale.I ragazzi sono stati coinvolti dall'atmosfera natalizia tipica dei primi due quadri del melodramma di G,Puccini per apprendere la storia di Mimì, Rodolfo e dei loro amici nella Parigi dell'800.Dopo aver ascoltato in classe le arie più rappresentative dei personaggi protagonisti ed aver approfondito struttura e tematiche dell'opera (amore, amicizia, solidarietà) sotto la guida dei docenti di Musica, i ragazzi hanno potuto vivere ancora una volta l'emozione di ascoltare un'orchestra dal vivo e di ammirare la potenza espressiva della vocalità dei cantanti protagonisti.Notevole è stato l'entusiasmo manifestato dai ragazzi in quest'ultima esperienza, preceduta dalle molteplici opportunità offerte loro dai docenti tutti e dal Dirigente, prof.Giovanni Cassanelli, nei diversi settori del sapere, e presentati durante l'Open day del 19 dicembre scorso.E' opportuno ricordare l'impegno quotidiano della Rocca Bovio Palumbo perpotenziare le abilità espressive e comunicative degli alunni e valorizzarne le esperienze in campo artistico e musicale: attivazione di Percorsi musicali pomeridiani per lo studio dello strumento (pianoforte, violoncello, chitarra, flauto traverso,violino) oltre a laboratori di canto corale e canto solistico, partecipazione a Concerti e Melodrammi presso importanti Istituzioni musicali, realizzazione dei tradizionali Concerti di Natale e Primavera.In sintesi, una Scuola che è capace di dare emozioni, esperienza, cultura, preparando i ragazzi al futuro che li aspetta.