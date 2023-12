La Bovio-Rocca-Palumbo nominata tra le sessanta migliori scuole d'Italia per progetti didattici innovativi

La Scuola "Rocca-Bovio-Palumbo", invitata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito tra le 52 scuole italiane di eccellenza (solo 4 in Puglia) capifila di un importante progetto nazionale di innovazione didattica e metodologica volto allo sviluppo della transizione digitale, ha partecipato dal 2 al 4 dicembre, nella splendida cornice del Castello Carlo V di Lecce, al primo evento nazionale denominato "Scuola Futura". Una tre giorni ricca di workshop, seminari e laboratori creativi destinati agli alunni, ai docenti ed ai dirigenti scolastici delle scuole di eccellenza riunite dal Ministero per progettare la scuola del futuro. A rappresentare il nostro Istituto, il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, il prof. Piergiorgio Pario, referente del progetto, e i giovanissimi alunni Clara Amorese e Andrea Catanzaro, che si sono cimentati con progettazioni all'avanguardia insieme a compagni e colleghi di tutta Italia. Ad impreziosire il tutto c'è stato l'intervento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha dapprima incontrato dirigenti e docenti e che successivamente si è intrattenuto con gli alunni assistendo ai loro laboratori e ascoltando la restituzione finale dei lavori che si è tenuta presso il Teatro Paisiello del capoluogo salentino. Un'esperienza straordinaria per i nostri due ragazzi che hanno potuto confrontarsi con tanti loro coetanei di tante diverse regioni d'Italia, nonché per il Dirigente Cassanelli e per il prof. Pario, che hanno avuto modo di interagire con i rispettivi colleghi nella progettazione di interventi educativi all'avanguardia e pionieristici, esperienza che sarà a breve condivisa con le altre 17 scuole di Puglia e Campania di cui la Rocca Bovio Palumbo è capofila. Un'esperienza straordinaria che è solo la prima di numerose altre che il Ministero sta organizzando per queste 52 scuole di eccellenza su tutto il territorio nazionale. Prossima tappa la Sicilia!