La brigata Pinerolo celebra oggi 201 anni dalla sua fondazione

Omaggi floreali in diversi Comuni del territorio

La Brigata Meccanizzata "Pinerolo" festeggia 201 anni e per celebrare la ricorrenza ha organizzato una serie di cerimonie che si svolgeranno nei comuni dell'area murgiana di Altamura, Corato, Gravina, Ruvo di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Poggiorsini.Le cerimonie si terranno oggi, 1 dicembre, con la deposizione di omaggi floreali presso il Monumento ai Caduti di ciascuno di questi comuni.Nella nostra città, la cerimonia si svolgerà alle ore 09:00, alla presenza di autorità civili, cittadini e una rappresentanza degli scolari dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco – Benedetto XIII.Seguirà una staffetta che partirà da ciascuno dei comuni interessati dall'iniziativa e avrà come unico punto di arrivo il comune di Poggiorsini, per una distanza complessiva di 201 km, pari agli anni dell'anniversario