La candidatura di Trani ispirata ad una "visione" di don Tonino Bello

"Convivio". Di Culture e di differenze. E' questo il concept della candidatura di Trani a capitale italiana della cultura 2021. Domani mattina, alle 9.30, a Palazzo Beltrani, verrà presentato il concept, ispirato ad una "visione" di don Tonino Bello ed al settecentenario della morte di Dante Alighieri che ricorrerà esattamente nel 2021. La candidatura si poggerà su 4 clusters valoriali da declinare: convivenza, festosità, accoglienza e devozione. Ed è in questi ambiti che è strutturata la call pubblica rivolta a tutti i soggetti del territorio che intendono esprimere competenze in ambito di progettazione e produzione culturale o che vogliono sostenere la candidatura di Trani come sponsor. Tutti i dettagli saranno presentati domani, alle ore 9.30 a Palazzo Beltrani. Ad illustrare la progettualità il presidente della Provincia di Barletta Andria Trani, Bernardo Lodispoto, e il sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro.