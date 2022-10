La caserma Lolli Ghetti Trani celebra il 107° anniversario dei fatti d’Arme occorsi sull'Isonzo

Si è svolta ieri mattina, presso la Caserma "Lolli Ghetti" di Trani, sede del 9° Reggimento Fanteria, alla presenza delle autorità civili e militari della Provincia, una cerimonia per celebrare il 107° anniversario dei fatti d'Arme occorsi nella 3^ battaglia dell'Isonzo sul Monte San Michele dove, durante la 1^ Guerra Mondiale, i "Bianchi Fucilieri" del 9° Reggimento Fanteria opposero un'eroica resistenza al nemico.Gli eventi sull'Isonzo, caratterizzati dal coraggio fino all'estremo sacrificio dei "Bianchi Fucilieri", hanno portato alla concessione della Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Bandiera di Guerra del Reggimento. Durante la cerimonia, il Comandante del 9° Reggimento, Colonnello Luca Carbonetti, davanti alla Bandiera di Guerra e al Reggimento schierato, ha rievocato gli eventi bellici così come furono annotati sul diario di guerra dell'epoca ed è stato esposto il drappo tricolore, intriso del sangue del gruppo bandiera che nella notte del 24 ottobre 1915 venne colpito da una granata nemica.Dal 1734, il 9° Reggimento ha partecipato a tutte le campagne di guerra più importanti della storia d'Italia e più di recente, ha visto impegnato il proprio personale in operazioni nazionali ed estere.Le azioni dei fanti del 9°, durante gli ultimi anni (Kosovo 2008 - 2010 e Afghanistan 2018), hanno portato la Bandiera di Guerra del Reggimento ad essere insignita anche della Croce di "Cavaliere" dell'Ordine Militare d'Italia.Alla cerimonia hanno partecipato i familiari del personale del 9°, le Associazioni Combattentistiche e d'Arma, gli ex Comandanti e militari che hanno prestato servizio al Reggimento e alcune scolaresche della città. Per l'occasione, è stata effettuata una visita guidata presso la sala museale in cui sono raccolti i cimeli storici. E' stata inoltre allestita una mostra statica dei principali mezzi e materiali in dotazione all'Esercito.