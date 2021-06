La Cattedrale di Trani immagine di copertina nello spot di Puglia Promozione

Il video è al centro anche di una campagna facebook e instagram con una call social che si rivolge alla community di weareinpuglia per raccontare le storie d'amore che scaturiscono dalla Puglia con foto, video e descrizioni in prima persona.



La campagna si articola poi con video e scatti fotografici nelle grandi stazioni d'Italia e sarà veicolata, a partire dal primo luglio, con Il "Programma MyPuglia welcome destination" su superfici esterne, interne, canali digitali dei taxi pugliesi secondo un piano operativo che coinvolgerà principalmente gli hub aeroportuali e portuali di Bari, Brindisi e Taranto e le stazioni centrali delle stesse località. Nel programma dell'estate pugliese 2021 non mancheranno i grandi eventi come Medimex, Notte della Taranta, Battiti Live, Il Libro Possibile.



"La nuova campagna di comunicazione firmata da Pugliapromozione è in grado di mettere perfettamente in luce tutto l'impegno con il quale la Regione Puglia si sta prodigando per assicurare una serena e sicura ripartenza dei settori del turismo e della cultura" ha dichiarato Massimo Bray, assessore regionale alla Cultura e al Turismo. "Il mio augurio - ha aggiunto - è che la regione, con i suoi luoghi meravigliosi e nei suoi tempi distesi, possa essere, almeno in parte, una soluzione alle paure e agli affanni dei nostri giorni. Un abbraccio dopo il lungo periodo di isolamento che è stato la nota caratterizzante della nostra vita".

Puglia, una Storia d'Amore" è il titolo della campagna di comunicazione per l'estate 2021 di Puglia Promozione che ha l'immagine della cattedrale di Trani come "testimonial" di copertina dello spot insieme a Vieste, Ostuni, Locorotondo Nardò e Taranto.Nello spot di Francesca Muci, con musica di Daniele Durante (l'artista della Taranta scomparso di recente), che sarà dal 20 giugno sulle tv nazionali, sul web e social, c'è il racconto della Puglia attraverso gli occhi di un bambino, come metafora dell'amore per la regione che racchiude un invito ai pugliesi a restare qui per le vacanze."Le note della composizione del maestro Daniele Durante accompagnano il nostro desiderio di tornare ad accogliere le cose belle della vita, con responsabilità, con amore, prendendoci cura delle persone, in sicurezza - ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano - . Spero che le emozioni che suscita in me questo video possano arrivare a tutti gli italiani e ai pugliesi, affinché possano scegliere la nostra regione come meta dell'estate, per riscoprirla e innamorarsi ancora".