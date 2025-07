La Chiesa di Trani si fa Voce nel digitale: don Mimmo Bruno presenta a Trani il suo libro sui podcast e lo storytelling pastorale

Breve biografia di don Mimmo Bruno

Nel panorama sempre più dinamico della comunicazione contemporanea, la Chiesa si sta aprendo a linguaggi e strumenti innovativi per portare il messaggio di fede. In linea con questa tendenza, che vede il podcast come uno dei mezzi più efficaci per raggiungere un pubblico vasto e diversificato, la Diocesi di Trani si fa promotrice di un importante evento: Giovedì 31 luglio alle 21:00, Palazzo Beltrani di Trani ospiterà la presentazione del libro, scritto daper Tau Editrice. L'iniziativa, patrocinata dall'rappresenta un momento significativo di riflessione su come la fede possa dialogare con la cultura digitale.L'evento si articolerà in due momenti distinti. Dopo i saluti istituzionali dell'Arcivescovo diocesano Leonardo D'Ascenzo, si terrà un dialogo a tre voci sui contenuti del volume. Interverranno: Massimiliano Padula, sociologo della comunicazione della Pontificia Università Lateranense, che offrirà una prospettiva accademica e scientifica sull'argomento.Nunzia Saccottelli, docente e giornalista di Telesveva, che porterà l'esperienza del mondo dei media. Lo stesso autore, Don Mimmo Bruno, sacerdote tranese, podcaster affermato e dottore in Teologia della comunicazione, che condividerà la sua visione e la sua pratica nell'utilizzo degli strumenti digitali per l'annuncio.La seconda parte dell'incontro vedrà protagonisti alcuni professionisti e addetti ai lavori che porteranno la loro riflessione personale sull'importanza di innovare la comunicazione ecclesiale. Tra i partecipanti: il giornalista Giovanni Di Benedetto, Riccardo Losappio (responsabile dell'Ufficio diocesano comunicazioni sociali), la scrittrice Maria Giuseppina Pagnotta e Luciana Impera (docente e vicepresidente dell'associazione "Annunciate dai tetti"). A moderare l'intera serata sarà la giornalista Ottavia Digiaro.Il volume di don Mimmo Bruno intende stimolare un rinnovamento della comunicazione ecclesiale nell'era digitale, proponendo strumenti e linguaggi "non convenzionali". L'attenzione è rivolta in particolare al podcast, un mezzo in grado di condividere esperienze di fede in modo accessibile, facilitare la diffusione della cultura evangelica e incoraggiare le persone di buona volontà a diventare testimoni innovativi della Parola di Dio attraverso lo storytelling pastorale.L'appuntamento a Palazzo Beltrani non è solo la presentazione di un libro, ma un segnale forte della volontà della Chiesa di Trani di abbracciare il futuro della comunicazione. Attraverso figure come Don Mimmo Bruno e l'uso del podcast, si cerca di creare nuovi ponti, portando la spiritualità in un formato contemporaneo e accessibile, capace di raggiungere cuori e menti nella complessità del mondo digitale.. Sacerdote, Insegnante di Religione, Comunicatore e Pioniere del Podcast Pastorale, nato a Trani nel 1984, è un sacerdote della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, ordinato presbitero nel 2014. Il suo percorso formativo e professionale lo ha visto unire la fede con una profonda passione per la comunicazione. Ha conseguito una laurea in Lettere all'Ateneo barese con una tesi sull'influenza delle nuove tecnologie sulla comunicazione. Successivamente, ha approfondito i suoi studi presso la Pontificia Università Lateranense a Roma, dove ha ottenuto una Licenza in Teologia Pastorale della Comunicazione. La sua ricerca accademica ha raggiunto l'apice con il Dottorato in Teologia Pastorale della Comunicazione, conseguito nel 2022 presso la stessa università, con una tesi dal titolo eloquente: "Podcasting e storytelling pastorale come forma specifica della comunicazione della fede". Questa specializzazione lo rende un pioniere nell'ambito dell'evangelizzazione digitale. Don Mimmo Bruno è attivo come podcaster dal 2017, sperimentando nuovi modi per diffondere il Vangelo. Tra i suoi progetti più noti vi sono podcast come "GodMonday" e il "Il nostro audio quotidiano - commento al Vangelo del giorno", attraverso i quali commenta il Vangelo in un formato agile e accessibile. Nel 2021, ha fondato l'associazione di promozione sociale "Annunciate dai tetti", che si impegna a sperimentare attraverso i nuovi media modi innovativi per testimoniare il Vangelo e favorire l'inclusione sociale, coinvolgendo attivamente i giovani nel mondo del web. Attualmente è Vicario parrocchiale presso la Parrocchia San Silvestro a Bisceglie.