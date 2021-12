La crisi del covid-19 e il protagonismo degli anziani: incontro in biblioteca

Si avvia a conclusione il ciclo di tre incontri promosso dall'Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione con l'Università della Terza Età, per favorire il pieno inserimento degli anziani dopo il tempo lungo della crisi prodotta dalla pandemia da Covid-19.L'itinerario proposto, sulla scorta degli obiettivi presenti nel PNRR in favore della popolazione anziana, ha posto l'attenzione all'invecchiamento attivo e su strategie che permettano di valorizzare la popolazione anziana come risorsa.L'ultima conferenza è fissata per mercoledì, 15 dicembre, alle ore 17.00, presso la sala Ronchi della Biblioteca Comunale, interviene don Domenico Bruno.La cittadinanza tutta è invitata nel pieno rispetto delle regole fissate dal Ministero della Salute:Green passDispositivo di protezione individuale (mascherina).