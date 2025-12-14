Arcivescovo mons.D'Ascenzo Leonardo
La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità

Ultimo incontro del Percorso Diocesano di Formazione (PDF) 2025 a San Magno

Trani - domenica 14 dicembre 2025 11.43
In un'epoca di profonde trasformazioni sociali e digitali, la Chiesa è chiamata a rinnovare il proprio annuncio per essere lievito di pace e speranza. L'esigenza di un cammino pastorale che sia insieme sinodale, attento alle fragilità umane e capace di abitare le nuove frontiere tecnologiche, è stata al centro del Terzo Incontro del Percorso Diocesano di Formazione. Questo appuntamento non è stato solo un momento di studio, ma la conferma di un impegno corale della comunità diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie a intraprendere una direzione chiara, ispirata dalle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana e illuminata dalla sfida dell'Intelligenza Artificiale. Le decisioni emerse, in particolare l'istituzione di un nuovo Servizio strategico e la nomina di nuove figure chiave, segnano una tappa fondamentale per garantire unità di intenti e profondità evangelica al cammino della Chiesa locale.

L'ultimo incontro del Percorso Diocesano di Formazione (PDF) 2025 si è concluso con successo, segnando un momento di riflessione cruciale per il cammino pastorale della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Il clima positivo, caratterizzato da partecipazione e buona volontà, ha spinto il Vescovo a condividere importanti prospettive per il futuro.

Le Priorità Ispirate dalla CEI
Il percorso diocesano si allinea strettamente con le priorità emerse dall'ultima Assemblea Generale della CEI, richiamate dal Cardinale Zuppi:
  • Trasmissione della Fede: Vissuta, testimoniata e celebrata.
  • Comunità: Non un "condominio" ma un luogo di vera amicizia e corresponsabilità, attento alla solitudine e alle relazioni fragili.
  • Impegno Sociale e Caritativo: Essere "Chiesa di tutti" ma soprattutto dei poveri, con la gratuità del dono.
L'Arte di Vivere al Tempo dell'IA
I tre incontri del PDF di quest'anno sono stati dedicati al tema "L'arte di vivere al tempo dell'IA". Grazie al contributo del Professor Pier Cesare Rivoltella, la Diocesi ha maturato una maggiore consapevolezza sulle sfide e le opportunità che l'universo digitale pone alla missione di prossimità della Chiesa. Si è recepito l'invito di Papa Leone XIV a non limitarsi a "usare" i media, ma a "educare ad abitare il digitale in modo umano" per preservare la verità, la libertà, la responsabilità e la fraternità nella rete.

Le Nuove Istituzioni per la Formazione
In risposta alle richieste emerse dal cammino sinodale — in particolare l'attesa per una rinnovata proposta formativa mirata e su tematiche attuali — la Diocesi ha annunciato una significativa novità strutturale: Istituzione del Servizio Diocesano per la Formazione Permanente e la Cultura: Questo nuovo organismo avrà il compito di dare continuità all'orientamento pastorale emerso dal Convegno e dal PDF, assicurando che tutte le proposte formative degli Uffici pastorali siano in sintonia con la direzione diocesana. Formazione e cultura sono state individuate come dimensioni fondamentali e trasversali.

Le Nuove Nomine e Incarichi
Per guidare questo rinnovato impegno, sono state definite nuove responsabilità:
  • Vicario Episcopale per la Formazione e la Cultura: Don Vincenzo Di Pilato assume la responsabilità del nuovo Servizio.
  • Ufficio per la Pastorale delle Vocazioni: Nuova équipe di Condirettori, inclusi Don Felice Musto, Suor Maria José Pinto e i coniugi Francesco Borraccino e Mariangela Rubino.
  • Equipe per la formazione permanente dei ministri istituiti e straordinari: Coordinata da Don Mauro Dibenedetto.
  • Ufficio Diaconato Permanente: Nuovi Codirettori per la cura della fraternità diaconale e la formazione permanente, con il Diacono Vincenzo Angelo Di Lecce e Pasqualina Dambra, e il Diacono Domenico Rizzi e Sara Pédico.
Il cammino intrapreso dalla Diocesi, che trova nel nuovo Servizio per la Formazione Permanente e la Cultura il suo motore propulsore, è la risposta tangibile all'appello di crescere insieme per non procedere in modo frammentato. L'integrazione di fede, comunità e carità con la capacità di abitare il digitale in modo umano, non è più un'opzione, ma un imperativo per la missione. Con queste nuove strutture e la rinnovata équipe di collaboratori, la Diocesi si impegna a dare forma concreta a un piano pastorale unitario, assicurando che ogni iniziativa, dalla parrocchia agli uffici centrali, sia orientata alla stessa meta: rendere viva la presenza di Cristo tra gli uomini, specialmente tra i più piccoli e bisognosi, nel cuore pulsante della storia contemporanea.

La Diocesi si appresta ora a vivere la continuazione del Tempo di Avvento, con l'appuntamento finale per la celebrazione della messa a conclusione dell'Anno Santo in Cattedrale a Trani il 28 dicembre.
Le conclusioni dell' Arcivescovo D'AscenzoDocumento PDF
  • Arcidiocesi di Trani
