La Festa del Cinema di Roma mangia pugliese con Foodopolis

Un po' di numeri. 50 mila presenze, 60 partner, 800 kg di taralli, 3 tonnellate di orecchiette, mille pasticciotti al giorno, 3 mila panzerotti fritti, 2 mila litri di olio pugliese sono solo alcuni dei numeri dell'edizione 2021 di Foodopolis, tanto per restituire la capacità di calamitare l'attenzione di centinaia di persone al giorno da tutto il mondo, tra vip, addetti ai lavori o semplici curiosi. Di celebrità negli ultimi cinque anni ne sono passate parecchie, sia del mondo del cinema, come ad esempio Juliette Binoche, Tom Hanks, Kristin Ralph Fiennes, Cecchi Gori, Michele Placido, Alessandro Piva, Dino Abbrescia, che dello spettacolo tout court, come Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Giovanni Allevi, Piero Pelù, Tiromancino, Daniele Silvestri, Elio e le Storie Tese, Lillo e tanti altri. Molte ancora ne passeranno, tra registi, cast e produzioni, giornalisti, influencer, instagrammer che ruotano intorno all'industria della settima arte.

Un palcoscenico straordinario per la Puglia. Di qui ai prossimi tre anni Foodopolis, in qualità di spazio food ufficiale della kermesse cinematografica della capitale, continuerà – come sottolineano gli organizzatori - a fare rete e a inglobare nel proprio progetto le aziende di qualità che si candideranno a voler investire in questa straordinaria vetrina internazionale per far crescere sempre di più il "brand Puglia", divenuto ormai un marchio di eccellenza della Regione Puglia che, assieme a Puglia Promozione, crede nel progetto, con Artsmedia, Palazzo delle Arti Beltrani e l'Associazione Delle Arti, avvalendosi anche dei patrocini di Unione Europea e Presidenza della Repubblica italiana. Una collaborazione esclusiva che Foodopolis rinnoverà anche per il futuro, aspirando ad essere un evento itinerante che pone in risalto la storia della Puglia enogastronomica.

Festa del Cinema di Roma Foodopolis ospiterà la mostra dell'artista pugliese Francesco Ferrulli, pittore, disegnatore e grafico pubblicitario, ideatore dell'innovativo 'Contornismo Metafisico'. Assicurata anche la presenza di Pierpaolo Gaballo, illustratore e graphic designer leccese che firma anche collezioni di piatti unici in ceramica, illustrati a mano. Ogni anno l'artista dedica a Foodopolis una sua creazione grafica esclusiva, ispirata al cinema, esposta poi come stampa nell'area food. Godibili, inoltre, per tutta la durata del festival anche selezioni musicali dei migliori dj del momento.