La Fondazione S.E.C.A., per la rassegna estiva “Fuori Museo 2025 – 10° edizione”, da oggi presenta «Lettere dalla Spiaggia»

22 luglio a partire dalle ore 10:00 al Lido Colonna

30 luglio a partire dalle ore 10:00 a Calamariposa

8 agosto a partire dalle ore 16:00 al Lido Colonna

La Fondazione S.E.C.A., per la rassegna estiva "Fuori Museo 2025 – 10° edizione", presenta «Lettere dalla Spiaggia», il corso di scrittura creativa al mare del Polo Museale di Trani che si svolgerà nel Lido Colonna e Calamariposa. Tre incontri previsti secondo il seguente calendario:Scrivere con le macchine per scrivere al mare evoca un'immagine dal sapore nostalgico e poetico: il rumore meccanico dei tasti che si mescola al fruscio delle onde, la carta che si muove tra i rulli mentre la brezza marina accarezza le dita. Gli utenti dei lidi avranno l'opportunità di scrivere pensieri, frasi e lettere d'amore utilizzando le Olivetti Lettera 32 della collezione della Fondazione S.E.C.A. Cosa riusciresti a scrivere se potessi immedesimarti in un poeta immerso nel suo Io più profondo vicino al mare?La partecipazione è gratuita per gli utenti dei lidi.. La rassegna è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva e Regione Puglia. Per maggiori informazioni: Tel. 0883.58.24.70 – email. info@fondazioneseca.it