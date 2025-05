La Fondazione S.E.C.A. presenta "FADO ROUBADO" - Paula Oliveira & Bernardo Moreira in concerto. Questo ambizioso progetto musicale nasce dall'omonimo disco e si sviluppa come un sentito omaggio alla poesia portoghese, celebrando le voci e gli autori che ne hanno fatto la storia, come afferma Paula Oliveira "erano le bandiere di un'epoca: gli anni Sessanta/Settanta"."Fado Roubado" nasce da opere di artisti portoghesi che sognavano la libertà, come Carlos Paredes che suonava la chitarra portoghese come fosse una preghiera: le sue dita — lievi e determinate — parlavano senza parole e in ogni accordo si sentiva il battito di un cuore in catene, o come Zeca Afonso cantava per chi non poteva, per chi taceva, per chi era costretto a lavorare nel silenzio delle miniere e nel buio delle prigioni, o ancora Amélia Muge erede e innovatrice, che nel cantare i versi di Yvette Centeno, mescolava fado e memoria, voce di donna e del popolo.Nel cuore della dittatura, nacque la speranza, e i poeti scrivevano con ironia amara: in un paese diviso tra sogno e stasi, tra saudade e urgenza di cambiare. Questi artisti e poeti, con mezzi diversi, hanno acceso scintille in un tempo di buio.Paula Oliveira è uno dei maggiori riferimenti del jazz contemporaneo, partecipa ai festival jazz più prestigiosi in diversi paesi quali Spagna, Germania, Italia, Svizzera, Danimarca, Stati Uniti, Thailandia, Indonesia, Angola, Mozambico, Guinea-Bissau. Bernardo Moreira è uno dei più importanti contrabbassisti, ha collaborato con artisti internazionali del calibro di Benny Colson, Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Art Farmer e Kenny Wheeler e in Portogallo con il quartetto Maria João/Mário Laginha, con il Mário Laginha trio, e con Cristina Branco.Un omaggio alla musica, ai poeti e ai compositori portoghesi, che hanno segnato una svolta nella storia sociale, politica e culturale del Paese. L'inizio del concerto è previsto per le ore 20:30. Partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione.Partner dell'evento Fondazione Megamark e Universo Salute Opera Don Uva. Per info e prenotazioni tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it