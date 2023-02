La Fondazione Seca presenta il concerto tributo a Lucio Dalla

In occasione della chiusura del biennio celebrativo che ha visto ricorrere lo scorso anno il decennale della scomparsa dell'artista e quest'anno l'ottantesimo anniversario della sua nascita, la Fondazione S.E.C.A. intende mantenere viva la memoria e la grandezza delle sue opere nel giorno del 80° compleanno del grande maestro Lucio Dalla, attraverso un concerto tributo in cui celebrare la sua musica, le sue canzoni, il suo genio artistico-musicale.La Fondazione S.E.C.A. ha ben pensato di organizzare il prossimo 4 marzo alle ore 21 al Polo Museale di Trani un evento per celebrare l'inventiva, brillantezza, poesia di Lucio Dalla.Sarà Pierdavide Carone, già protagonista la scorsa estate di Quattro giorni con Lucio, a ricordare il cantautore bolognese attraverso alcune delle più belle canzoni del suo repertorio, con gli arrangiamenti del M° Antonio Palazzo al pianoforte e l'accompagnamento dei talentuosi Gianni Iorio al bandoneon, Camillo Pace al contrabbasso, ed il Time2 Quartet composto da Michele Saracino e Antonio Palmiotti (violino), Dario Cappiello (viola) e Gabriele Marzella (violoncello).L'evento farà da preludio al grande appuntamento che si terrà la prossima estate con il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale di Trani e dell'Amministrazione Comunale delle Isole Tremiti, luogo ispiratore di numerosi e famosi brani di Lucio Dalla, ammaliato dalla bellezza del mare e dai sapori della Puglia.