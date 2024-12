La formazione, principio imprescindibile per la crescita sociale: oggi tavola rotonda nell'Accademia Blanchard

La tavola rotonda che si terrà sabato 14 dicembre alle ore 17:30, dal titolo: "La formazione, principio imprescindibile per la crescita sociale" presso Palazzo Bianchi a Trani, - dichiara Roberto Pellegrini A.D. dell'Accademia Blanchard - è una delle prime iniziative che faremo in Puglia in un clima di interesse e di consenso del territorio".Intervengono infatti numerose autorità:la Dottoressa Debora Ciliento - Assessore della Regione Puglia, i Consiglieri Regionali della Puglia on. Filippo Caracciolo e on. Francesco La Notte, il professor Michelangelo Riemma - Università Giustino Fortunato Benevento, la Dottoressa Giuseppina Tota - già Dirigente Scolastico di Trani, la Dottoressa Rosa Martiradonna - Dir. Res. UOS gestione personale dipendente/relazioni sindacali ASL BT, il dottor Alessandro Ricchiuti - Amm.re Unico RIADA Partners STP S.p.A. e Vicepresidente Confindustria Deleg. Bari-BT, il dottor Fabio Storelli - Responsabile Marketing Gruppo Megamark Srl, il Dottor Alberto Patruno - Direttore Generale ASSO.IMPRE.DI.A. e Vicepresidente della Fondazione E-Inovation, il dottor Paolo Lomolino - Presidente Provinciale CSEN, il Dottor Giuseppe Faconda - CEO Cesim Academy Group, a moderare i lavori, Antonio Procacci - Vicedirettore TG NORBA.