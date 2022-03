La generazione Z e la guerra: gli studenti del Vecchi a confronto

A partire dalla fine del 2019 alcuni fenomeni interplanetari hanno sconvolto il mondo.Stiamo assistendo a un ripensamento radicale delle certezze esistenziali, delle conquiste materiali e dei valori etici che hanno sostanziato la vita dell'Occidente negli ultimi lustri.In particolare, il mondo dei giovani sembra patire più di tutti le conseguenze di tali fenomeni: dapprima la pandemia da Covid-19, quindi la guerra in Ucraina. Due eventi che possono dare luogo a un cortocircuito culturale dagli effetti drammatici: sfiducia nell'autonomia e nella razionalità dell'umano; messa in discussione del pensiero critico; svuotamento totale del principio della volontà morale; impotenza a fronteggiare la crisi dei valori; fraintendimento della concezione di progresso; cesura netta tra esigenze individuali e doveri imposti dal tessuto politico-sociale diriferimento.Partendo da questi temi gli studenti del Liceo Scientifico Vecchi, degni rappresentanti della generazione z, daranno luogo a un'iniziativa socioculturale nell'ambito della tradizionale assemblea d'istituto che si terrà presso l'edificio del Liceo scientifico tranese in data 05 marzo 2022.Essi affronteranno in particolare il tema della Guerra in corso senza inseguire la confusa attualità, ma analizzandone le cause storiche, le ragioni geopolitiche, i fattori economici e le conseguenze sull'economia e sulla politica mondiali.Essi, inoltre, affronteranno anche gli effetti psico-esistenziali della guerra russoucraina sulla generazione z: inviteranno infatti una psicologa, la dottoressa Wanda Sernia, che affronterà il delicato tema dell'educazione sentimentale alla pace.In ultima analisi, gli studenti coinvolgeranno tutta la comunità scolastica del Vecchi a partecipare attivamente alla raccolta di viveri e indumenti che si tiene presso la sede della Croce Bianca a Trani, nella piena consapevolezza che diventare protagonisti nell'ambito di una siffatta azione umanitaria definisce in maniera assoluta la propria sostanza di cittadini attivi e responsabili, pronti ad affrontare senza indugi, con la forza della cultura e la concretezza delle azioni di solidarietà e condivisione filantropica, anche eventi epocali che stanno causando la sofferenza e la morte di migliaia d'innocenti.