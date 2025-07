La grande lirica a Palazzo delle Arti Beltrani: “La Bohème” in scena il 22, 23 e 24 luglio

Trani si prepara ad accogliere tre serate straordinarie all'insegna della lirica con "La Bohème" di Giacomo Puccini, una delle opere più amate di sempre. La suggestiva corte "Davide Santorsola" del Palazzo delle Arti Beltrani farà da scenario incantevole a questo evento che vedrà protagonisti giovani e talentuosi interpreti internazionali del Premiere Vocal Arts Institute, in collaborazione con la Premiere Opera Foundation di New York.L'opera sarà eseguita con l'accompagnamento dell'Orchestra Sinfonica Federiciana, sotto la direzione artistica di altissimo livello, e rappresenterà un'occasione unica per vivere l'esperienza dell'opera in un contesto intimo, tra arte, musica e passione.Il biglietto per ciascuna serata ha un costo di 10 euro (posto libero), acquistabile sulla piattaforma Vivaticket.L'iniziativa è realizzata con il supporto del Comune di Trani, Fondazione Aldo Ciccolini ETS, Associazione Musicale Domenico Sarro APS – ETS e altre realtà culturali che da anni promuovono eventi di qualità sul territorio.Per info:0883 500044WhatsApp: +39 392 3892767