La guerra in Ucraina diventa una canzone, ecco Vantablack della band tranese Roslyn

Social Video 3 minuti Roslyn, Vantblack

Si chiama Vantablack ed è il nuovo singolo dei Roslyn, da poco disponibile e accompagnato da un videoclip diffuso sui canali social della band. Vantablack è ispirato al dramma della guerra in Ucraina. Un invito a riflettere sulla dolorosa quotidianità di chi vive in prima persona queste terribili pagine di storia. In Vantablack c'è la consapevolezza che la guerra è intrinseca alla natura umana. Quel dejavù sui più recenti episodi bellici di Sarajevo e Aleppo. Ma c'è anche la speranza. È un inno alla pace. A quell'inestimabile bianco nel quale le distanze tra i popoli si annulleranno e il nero più profondo, il vantablack, potrà essere dissolto. Novità assoluta dei Roslyn è la voce lirica di Chiara Merra che si affianca a quella di Enzo de Gennaro sugli arrangiamenti di Nazario Vigilante.L'insolito incontro tra lirica e rock rendono Vantablack un brano unico, in bilico tra la dolcezza di Chiara e il sound new wave della band. Due identità lontane che si uniscono per generare qualcosa di sorprendentemente elegante e incisivo. Il video, nato da un'idea di Enzo che ne ha curato anche il montaggio, è interpretato con commovente intensità da Cinzia Ciani, ripresa e diretta da Vito di Filippo che per i Roslyn aveva già curato il videoclip di Nebbie con il gruppo creativo Fervido. Le immagini immerse in un bianco abbacinante sono una citazione della copertina del terzo album degli U2: WAR.