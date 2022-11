La Guida Michelin conclama Trani come capitale italiana del gusto

Autunno, tempo di guide enogastronomiche. Sono passate poche ore dalla cerimonia di presentazione della nuova Guida Michelin 2023, giunta alla sua 64ma edizione, avvenuta in Franciacorta in presenza e in streaming. Nata quasi per gioco nel 1898 per volere dei fratelli Édouard e André Michelin, è considerata la guida delle guide. Dopo la fondazione dell'omonima fabbrica di pneumatici francesi, infatti, i due fratelli iniziarono a redarre un piccolo breviario che rendesse più piacevole lo spostamento degli allora pochi automobilisti francesi, anticipando inconsapevolmente la direzione nella quale si sarebbe mosso il turismo del ventesimo secolo.Trani riconferma lo status di food valley con i suoi due ristoranti stellati in città Casa Sgarra e Quintessenza, i cui rispettivi chef, Felice Sgarra e Stefano Di Gennaro, portano con orgoglio il simbolo del macaron sulle loro giacche immacolate. Sono loro che elevano oltremodo l'offerta enogastronomica grazie alla quale l'Atene delle Puglie contende a Lecce il primato di città più gourmand di Puglia.Entrambi i ristoranti sono l'espressione dell'abnegazione di due famiglie dalle origini contadine che, con sacrificio e impegno, hanno realizzato un sogno concretizzatosi poi in eccellenza che "merita la tappa".Animano due zone importanti della città, il Lungomare Cristoforo Colombo, che negli ultimi anni ha visto mutare il suo volto, su cui sorge da due anni "Casa Sgarra-una storia di famiglia", e quella del Castello in cui insiste il nuovo ristorante "Quintessenza".Nessuna novità per la Michelin, dunque, ma la conclamazione di un importante percorso che la città ha fatto negli anni, facendo convergere anche investimenti importanti e molto turismo enogastronomico.Una ulteriore attestazione per Trani, emergente capitale italiana del gusto per la presenza di ristoranti dall'offerta enogastronomica di alto profilo, recentemente attestata anche dalla guida del Gambero Rosso.Fa il suo ingresso, infatti, per la prima volta nella Guida dei ristoranti d'Italia 2023 del Gambero Rosso anche Ognissanti, fiore all'occhiello della struttura polifunzionale gestita da Alegra group e affacciata sull'ansa naturale del porto di Trani. Una bella novità per il ristorante Ognissanti, i cui battenti si sono aperti appena un anno fa, conseguire già tali riconoscimenti nazionali. Continua il gradimento del ristorante che ha fatto della ricerca visionaria ed ardita, oltre gli stereotipi dell'attuale fine dining, il suo credo gastronomico. Un riconoscimento che giunge mentre si prepara ad allargare le proprie visioni e la propria squadra in cucina con Vincenzo Dinatale, giovane chef con alle spalle importanti esperienze in alcuni ristoranti stellati d'Italia.Un segno positivo che arride alla città, con la consapevolezza che più cresce la qualità dell'offerta e più cresce il pubblico che quella città frequenta.