La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni domani a Trani

Domenica 13 settembre la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sarà a Trani per sostenere la candidatura in Regione di Raimondo Lima, di Filiberto Palumbo sindaco e della lista "Fratelli d'Italia" in Consiglio comunale. L'appuntamento è fissato alle 15.30, in piazza Tiepolo.