La Magia del Natale in Scena alla Biblioteca Bovio di Trani
"Racconti di Natale" unisce teatro, musica e comunità: in scena Sara Santucci con il Coro UniTre e i corsisti di Francese
Trani - lunedì 15 dicembre 2025
Lo spettacolo "Racconti di Natale" è in programma Martedì 16 Dicembre alle ore 17:30, presso la Biblioteca Giovanni Bovio a Trani, con la regia e l'adattamento di Alessandra Pizzi, vedrà in scena l'attrice Sara Santucci, con la partecipazione del Coro UniTre, coordinati da Francesco De Mango, e dei corsisti in lingua Francese, coordinati da Maria Antonietta Leandro, che arricchiranno la narrazione con un paesaggio sonoro caldo e suggestivo. Un appuntamento che unirà parole, musica e atmosfere natalizie, per restituire al pubblico la magia delle feste attraverso racconti e suggestioni senza tempo.
Lo spettacolo è organizzato da Ergo Sum Produzioni, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e da anni impegnata nel portare il teatro nei luoghi di comunità e nel dialogo con le comunità locali.
