La Magia del Natale in Scena alla Biblioteca Bovio di Trani

Lo spettacoloè in programma Martedì 16 Dicembre alle ore 17:30, presso la Biblioteca Giovanni Bovio a Trani, con la regia e l'adattamento di Alessandra Pizzi, vedrà in scena l'attrice, con la partecipazione del Coro UniTre, coordinati da F, e dei corsisti in lingua Francese, coordinati da, che arricchiranno la narrazione con un paesaggio sonoro caldo e suggestivo. Un appuntamento che unirà parole, musica e atmosfere natalizie, per restituire al pubblico la magia delle feste attraverso racconti e suggestioni senza tempo.Lo spettacolo è organizzato dacompagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e da anni impegnata nel portare il teatro nei luoghi di comunità e nel dialogo con le comunità locali.