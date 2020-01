La magia del Tango a Trani: oggi ultima giornata di "Fiesta Milonghera" con una novità

Prosegue con grande successo l'evento che sta facendo convergere nella città candidata a capitale italiana della cultura per il 2021 tantissimo pubblico: la Fiesta Milonghera. Quella di oggi sarà la terza ed ultima giornata dedicata alla milonga, alla musica e alla gioia di festeggiare insieme il nuovo anno a ritmo di tango.Durante la manifestazione che sta affollando con grande successo Palazzo San Giorgio, il sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro ha annunciato che il 21 febbraio 2020 ci sarà un concerto gratuito in Cattedrale a Trani del Quintetto ufficiale Piazzolla, e quella sarà l'occasione per conferire alla moglie di Astor Piazzolla, Laura Escalada (che è la presidentessa della Fondazione Astor Piazzolla), la cittadinanza onoraria della città di Trani, date le ascendenze tranesi di Astor Piazzolla, il nonno Pantaleone Piazzolla era infatti tranese. Lo stesso Astor si esibì commosso in un concerto in Cattedrale a Trani a fine anni '80. Dopo trent'anni un altro concerto per commemorare la figura di questo grande musicista e polistrumentista che ha cambiato la musica da tango, di fatto rivoluzionandola, inventando il cosiddetto "Nuevo Tango".Protagonisti del doppio appuntamento della giornata finale di oggi, domenica 5 gennaio, altri quattro tra i migliori maestri di tango: Valentina Romano e Mariano Palazon e Giovanna Di Vincenzo e Aoniken Quiroga. I grandi interpreti della danza argentina saranno a Trani con la milonga pomeridiana (dalle ore 15,00 alle 20,00) e con la milonga della despedita (dalle ore 21,30 sino a notte), accompagnate rispettivamente dalle note dei Tj Marquito e Sabino El Gaucho.