La messa crismale il 28 maggio nella Cattedrale di Trani

In una comunicazione alla comunità ecclesiale diocesana, l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo ha annunciato che giovedì 28 maggio 2020, a Trani, nella Cattedrale, alle ore 19.30, sarà celebrata la Messa Crismale.In applicazione alle disposizione del protocollo CEI-Governo, la Cattedrale di Trani può ospitare un massimo di 200 fedeli. Pertanto alla celebrazione parteciperanno i: presbiteri, diaconi, seminaristi, Consiglio USMI, Membri del Consiglio Pastorale Diocesano. Le messe vespertine non potranno essere celebrate.La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva dalle emittenti: Amica 9 canale 91, Easy Tv canale 190, Teleregione canale 14.La Messa Crismale o Messa del Crisma è la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo in Cattedrale il mattino del Giovedì Santo. Vi partecipano tutti i presbiteri della diocesi. Questa Messa vuole significare l'unità della Chiesa locale raccolta intorno al proprio Vescovo. In tale Messa vengono consacrati gli Oli Santi: il Crisma, l'Olio dei Catecumeni e l'Olio degli Infermi.