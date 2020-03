La musica ai tempi del Coronavirus: da Trani "L'Italiano" degli Zii di Milano

Social Video 3 minuti L'Italiano degli Zii di Milano

La musica è il miglior rimedio contro il Coronavirus. Almeno così è per i tranesi Donato Di Leo, Saverio Lapi, Fabio Angiolella, Antonio Musicco, Marco Campanale, meglio conosciuti come "Gli zii di Milano". I cinque si sono cimentati in un remake di L'italiano di Toto Cutugno che sta già riscuotendo grande successo sul web. I cinque hanno montato un video (vedi in basso) suonando e cantando rigorosamente dalle loro case, segno che la musica unisce anche a distanza.Di seguito il testo della canzone.