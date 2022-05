La nostalgia dell'infinito di De Chirico oggetto del quarto incontro "Arte e filosofia"

Quarto incontro in compagnia della pittrice Lucia Simini e del prof. Gianni De Iuliis, in collaborazione con l'Associazione Arsensum, sita in piazza Marconi 36, a Trani.La pittrice Lucia Simini analizzerà il dipinto di Giorgio De Chirico, La nostalgia dell'infinito, da un punto di vista tecnico e storico, mettendo in evidenza anche la corrente pittorica di riferimento; il prof. Gianni De Iuliis approfondirà filosoficamente i temi che fondano il dipinto stesso, in particolare affrontando la Metafisica.L'incontro è riservato a chiunque voglia cimentarsi con gli universi Arte E Filosofia. Non è necessario possedere nozioni o conoscenze particolari, poiché gli incontri sono aperti tutti e saranno declinati secondo una metodologia e un linguaggio adeguati anche ai non addetti ai lavori.Appuntamento presso la sede dell'Associazione Arsensum In Piazza Marconi, 36, a Trani. Le lezioni si terranno ogni martedì, alle ore 19.00 – saranno articolate in due parti: a) lezione di 40 minuti; b) dibattito di 40 minuti.