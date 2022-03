La Polizia Locale di Trani e di Bisceglie sarà impegnata nel contrasto allo spaccio di stupefacenti

Saranno svolte congiuntamente da personale del Comando di Polizia Locale di Trani e personale del Comando di Polizia Locale di Bisceglie una serie di attività di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti: è un progetto approvato dall'amministrazione comunale su proposta dell'assessore Cecilia Di Lernia.In una nota del gruppo consiliare Lista Con si legge: "Sin dall'inizio del mandato ricevuto dai cittadini, l'obiettivo principale del gruppo consiliare "CON" è stato quello di voler incidere con una concreta azione politica sui temi della legalità e sicurezza.Tra tali interventi merita attenzione la proposta di deliberazione dell'assessore di CON, Cecilia di Lernia, approvata dalla Giunta il 15 marzo per ​ l'attuazione del progetto finalizzato alla prevenzione e al contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti.Il progetto prevede attività che saranno svolte congiuntamente da personale del Comando di Polizia Locale di Trani e personale del Comando di Polizia Locale di Bisceglie. L'incremento dei servizi di controllo straordinario sarà calibrato sulla base di un'analisi delle zone sensibili del territorio e sarà concentrato principalmente negli orari serali e notturni del fine settimana, prevedendo un'intensificazione nei periodi festivi e nel corso della stagione estiva.Non c'è assolutamente la volontà di sostituirsi a chi ha la necessaria competenza, ma c'è la volontà di lavorare in sinergia con le Forze dell'Ordine, offrendo loro maggior supporto possibile.Siamo ben consapevoli di quanto sia delicato e arduo questo compito, ma sappiamo anche che c'è la necessità di lavorare sugli adolescenti facendo conoscere loro i rischi nell'uso di determinate sostanze, e come possano rovinare le loro giovani vite".