La Puglia prima Regione per numero di somministrazioni di vaccini anti covid in età pediatrica

La Puglia è la prima regione in Italia per numero di somministrazioni di vaccini anti Covid in età pediatrica, 5-11 anni, con una copertura del 10,2% del target previsto. Fino a ieri circa 24mila bambini su 240mila sono stati già vaccinati. La media italiana di copertura è del 6,6%.Sono 2196 le vaccinazioni pediatriche eseguite finora nella Asl Bt. Di queste 118 sono state eseguite a Bisceglie, 319 a Barletta, 365 ad Andria, 177 a Trani e 1132 negli studi degli ambulatori pediatrici. Oggi la vaccinazione dei più piccoli dai 5 agli 11 anni continua a Canosa, mentre domenica 2 gennaio si terrà a Margherita di Savoia.