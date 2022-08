La quiete dopo la tempesta: pioggia e vento hanno sferzato Trani nelle prime ore del mattino

"Ecco il sereno: rompe là, da ponente...": anche qui stamattina a Trani a Ponente alle 6:15 il cielo riprendeva a essere azzurro mentre sul mare appariva un timido raggio di sole. L'eterno ripetersi della poesia di Leopardi accompagna anche oggi l'acquietarsi degli elementi chale nelle prime ore del mattino, a partire più o meno dalle 4:00, ha svegliato tantissimi tranesi . Lampi, tuoni, fulmini e saette, accompagnati da una vera e propria tempesta di vento - per la quale al momento, e speriamo non ne arrivino, non ci sono notizie di danni - hanno imperversato per almeno un'ora e mezza, decisamente controcorrente rispetto ai proverbiali , brevissimi, temporali estivi.Che dire, Trani Si conferma città del bel tempo, che, decisamente risparmiata nei giorni precedenti rispetto al resto della Puglia e a città vicine inondate de vere proprio bombe d'acqua, ha visto scatenarsi gli elementi mentre più o meno la città dormiva.Intanto il sole continua ad affacciarsi e a nascondersi dalla coltre di nubi che ancora copre il cielo. Ma tutte le previsioni dicono che la mattinata sarà calda e serena: mercato per chi vorrà e sul tardi, magari, per chi è ancora in ferie o magari in pausa pranzo per chi lavora, e naturalmente per i tanti turisti che affollano la città, un bel bagno al mare.Un epilogo che al caro Leopardi sarebbe piaciuto vedere anche da qui: lui che amava tanto Napoli a Trani sarebbe stato sicuramente ispirato per altri capolavori.