La scomparsa del dott. Nicola Pappolla: era stato assessore e Presidente dell'Amet

Era stato assessore alle Finanze e Tributi nella seconda amministrazione Tarantini a partire dal 2009, poi Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Amet nel 2014, ricoprendo anche altri prestigiosi incarichi nel corso della sua carriera professionale: è venuto a mancare oggi il dott. Nicola Pappolla, stimato commercialista tranese, persona molto conosciuta in città per il suo impegno non solo politico ma di grande competenza nel settore.Persona discreta ma capace di grande umorismo Nicola, di grande passione sportiva e anche di grande altruismo dato che con la donazione di organi salverà altre vite umane. Domani, venerdì 21 gennaio le esequie nel Santuario della Madonna di Fatima.