La scuola Baldassarre ancora protagonista nello sport

Gli alunni della scuola media Baldassarre fanno il bis, a pochi giorni dalla conquista del podio più alto nella competizione regionale dei Campionati Studenteschi di corsa campestre categoria cadetti, la squadra maschile si aggiudica la finale provinciale di atletica su pista tenutasi allo Stadio di Atletica "Mario Saverio Cozzoli" di Molfetta nella soleggiata mattinata del 10 maggio, conquistando il primo posto.Anche nella squadra femminile si passa alle regionali con il primo posto nel lancio del Vortex. L'entusiasmo, la determinazione e la coesione degli alunni, giovani atleti, della Baldassarre ha premiato ancora una volta! Ricordiamo che negli ultimi campionati studenteschi pre-Covid, la scuola ha conquistato il primo podio regionale di atletica su pista sia con la squadra femminile che maschile, battendo moltissime scuole di tutta la regione.Questi i successi ottenuti nelle specialità dai singoli ragazzi:Categoria cadette:1 POSTO GIORGIA LOSURDO LANCIO DEL VORTEX3 POSTO MIRIANA CUNA SALTO IN ALTO3 POSTO MARIA SCARINGI 80 MCategoria cadetti:1 POSTO DOMENICO LANDRISCINA 80 M1 POSTO SALTO IN ALTO GABRIELE BELARDI1 POSTO CHRISTIAN SARDELLA 80 OSTACOLI1 POSTO SARDELLA -DE TOMA-BELARDI -LANDRISCINA STAFFETTA 4X1002 POSTO SIMONE SANTOMAURO 1000 M2 POSTO SALVATORE DI MODUGNO LANCIO DEL VORTEX3 POSTO MARCO DE TOMA SALTO IN ALTOAlle gare hanno partecipato con ottimi risultati anche gli alunni SERENA DI GAETANO,CLAUDIA GIANGRANDE, SCARPA CARMELA, CURCI ANDREA, MUSICCO MARTA, ANTONIO CARUSO. Ed ora dritti verso le finali regionali del 17 maggio.