La scuola Beltrani apre le sue porte a genitori e futuri alunni

Domani, giovedì 16 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, i plessi del IV Circolo Didattico "G. Beltrani", la cui sede centrale si trova in via La Pira 6, zona Pozzopiano, resteranno aperti a disposizione dei genitori e dei futuri alunni.Il Dirigente Scolastico e le insegnanti incontreranno i genitori per illustrare l'organizzazione delle attività per l'a.s. 2020/2021, e sarà anche l'occasione per visitare le strutture, sempre più arricchite con nuovi laboratori didattici, e conoscere le insegnanti. E saranno proprio le insegnanti a guidare gli interessati all'interno della scuola dove verranno illustrati il piano dell'offerta formativa ed il modello organizzativo.Questa scelta è stata ritenuta la più idonea per poter dare la possibilità ai genitori di vivere la Scuola nei momenti di svolgimento dell'attività didattica e non in giornate come sabato e domenica dove i genitori avrebbero avuto la possibilità di visitare solo ed esclusivamente le strutture.I genitori avranno quindi la possibilità di osservare in prima persona l'organizzazione delle attività didattiche ed anche l'organizzazione di servizi esterni come quello della refezione scolastica.L'occasione sarà soprattutto utile per favorire un'occasione di confronto tra insegnanti e genitori, oltre che per conoscere l'organizzazione ed il funzionamento dei vari plessi scolastici del Circolo.