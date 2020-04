La solidarietà ai tempi del Coronavirus, in campo istituzioni e privati per non abbandonare nessuno

4 foto Irascibili e TraniSoccorso

Per molti di noi la quarantena, pur nelle sue difficoltà, rappresenta un'occasione per fermarsi, per staccare la spina dallo stress del lavoro, per godersi le mura domestiche e soprattutto per vivere a pieno la propria famiglia. Per tanti altri, però, la mancanza delle attività lavorative si sta facendo sentire e a pagarne le spese è proprio la famiglia. Così, mentre molti di noi corrono per accaparrarsi l'ultimo panetto di burro al supermercato, c'è chi a quello stesso panetto ha dovuto rinunciare già da settimane.Trani, però, sta dimostrando di avere un cuore d'oro e di non essere in grado di chiudere gli occhi davanti alle difficoltà. Già da giorni, infatti, è attiva la macchina della solidarietà per aiutare chi ne ha davvero bisogno con un sostegno alimentare e non solo. Si allunga la lista delle istituzioni, delle aziende e dei privati che scendono in campo con finanziamenti, donazioni alimentari e iniziative di vario tipo contro l'emergenza Coronavirus. Sono in prima fila, ad esempio, gli Irascibili Trani. La tifoseria organizzata si è unita all'associazione Trani Soccorso con una raccolta di alimenti di prima necessità per le famiglie più bisognose.Il gruppo, però, non è stato l'unico ad offrire il proprio contributo. Numerosi, infatti, sono stati i ristoratori, gli imprenditori, le associazioni e i gruppi politici che hanno avviato la raccolta e la distribuzione di generi alimentari, prodotti di prima necessità, mascherine e guanti rispondendo, così, all'appello lanciato dal Comune di Trani. Nessun cittadino tranese deve restare solo in questo momento.