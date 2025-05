La storia di una storia, recital di Alberto Cocco a Palazzo Beltrani

La storia di una storia è un recital insolito e sorprendente, che racconta nella prima nazionale di venerdì 30 maggio, alle ore 20:00, a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani il viaggio parallelo del romanzo "Il Calendario degli Animali" (edito da La Zattera di Alessandro Cocco) e del suo autore Alberto Cocco. Questo viaggio dell'anima supera i canoni abituali della presentazione di un libro al pubblico. I personaggi generati dalla fantasia creativa dello scrittore diventano idealmente i suoi figli e nella tessitura narrativa spesso lo scrittore riversa ricordi e stati d'animo, frammenti del proprio vissuto e sogni da realizzare. Nel processo di identificazione evidente o clandestino, le storie camminano in parallelo e cambiano la rotta.La vicenda narrata nel libro del fotografo romano Germano Foglia, arrivato in Sardegna nel simbolico anno 1999, anno di transizione da un millennio all'altro, per un lavoro commissionato, è la scoperta di un ritrovato amore per il vivere, dell'inseguimento di una nuova visione pacificatrice e di un'attenzione alle piccole cose sorprendentemente trascurate in passato. I teneri e illuminanti insegnamenti degli animali, di un'isola lontana e silenziosa e la visionaria profezia di un singolare clochard sono la stella polare che conduce alla luce nei rapporti con i propri genitori, con l'amore vero e la cosciente consapevolezza del proprio essere.Germano ha ricevuto in dono tanti premi finali per il suo cambiamento. Anche lo scrittore ha ottenuto dalla propria opera alcuni meravigliosi regali. Il libro è stato presentato alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, ha conosciuto un passaggio televisivo nazionale nella rubrica RAI "Gli Amici Animali" e ha alimentato l'arte della pittrice e illustratrice Scyna Suffiotti, che ha generato la copertina e le tavole dell'opera, per dare volto e colori ai personaggi e alle loro storie. I suoi contorni hanno incendiato l'estro della stilista Claudia Cinzia Atella, che ha disegnato una collezione ispirata alle donne del romanzo e l'ha presentata con il libro alla Fashion Week di Milano. Le bellissime tavole e cinque abiti della stilista sono coreograficamente presenti in questa serata.LA STORIA DI UNA STORIA è tutto questo. Il racconto nasce attraverso il lento svelarsi della trama ed è alternato con le vicende personali dello scrittore. In questo suggestivo e commovente recital, le quattordici tappe del racconto di un anno indimenticabile e lontano dalla precaria famiglia d'origine sono accompagnate dalle canzoni di ieri e oggi, che Alberto Cocco ha amato e riconosciuto come silenziose colonne sonore della sua fantasia.La narrazione si sviluppa con ritmo e allegra libertà, attraverso le domande e le note della brava moderatrice e presentatrice Alessia Simoncelli, bella e popolare protagonista delle piazze e dell'emittenza televisiva isolana. Alberto e i suoi personaggi danzano insieme tra canzoni e disegni, letture rapide di pagine scelte e brevi filmati, aneddoti gustosi e insegnamenti sull'arte del vivere in questi tempi oscuri, minacciati dall'odio e dall'invadenza della tecnologia sul nostro primitivo istinto. Tanti temi e richiami fanno parte di questo racconto, che sarà carezzato dalle note dell'organetto diatonico della deliziosa Myriam Costeri e dai piccoli assaggi della gastronomia ed enologia sarda, in un festoso abbraccio finale, dono al pubblico di Beltrani. Al recital segue il firmacopie del libro Il Calendario degli animali dell'autore Alberto Cocco.L'ingresso al Recital è gratuito ma è necessaria la prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/la-storia-di-una-storia-il-romanzo-che-si-fa-vita-tickets-1369979699159aff=oddtdtcreator Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it.