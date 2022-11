La tranese Irene Antonucci rappresentante del cinema italiano all'estero

L'attrice tranese Irene Antonucci scelta come rappresentante del Cinema Italiano all'estero. Dal 9 al 14 Novembre in Ecuador, si terrà la prima edizione della mostra del cinema Guayafest, dove si renderà omaggio al cinema italiano. Fra la delegazione prescelta a rappresentare l'Italia ci saranno personaggi illustri del cinema italiano come Ornella Muti, Franco Nero e l'attrice e regista Irene Antonucci di origine tranese.Durante l'evento, verranno proiettati film e cortometraggi che si sono distinti in Italia e nel Mondo. Oltre al Red Carpet ed una cena di Beneficenza, la mostra cinematografica ha come obiettivo lo scambio culturale tra Ecuador e Italia come un grande palcoscenico fra produzioni nazionali ed internazionali.Verranno proiettati i corti scritti e interpretati dall' attrice e regista Irene Antonucci, di origine tranese che rappresenta un orgoglio per il paese Italia e ancor più per la nostra Puglia; la stessa si è distinta ricevendo premi Nazionali ed Internazionali per aver scritto ed interpretato progetti cinematografici bilingue. Non ci resta che augurarle buon lavoro ed un ringraziamento perché non si può che essere orgogliosi di avere una rappresentanza tranese nel panorama internazionale. Grazie Irene Antonucci da parte della città di Trani.