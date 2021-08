La Via Francigena passa anche da Trani, Puglia Promozione alla ricerca di strutture recettive

A settembre del 2019 la Città di Trani, attraverso atto deliberativo di Consiglio comunale, ha aderito all'associazione europea delle Vie Francigene. In virtù di quella adesione, la città è stata ricompresa lungo il tracciato della via Francigena pugliese.Nell'ottica di rafforzamento della rete di cammini e itinerari culturali all'interno della Regione Puglia, per migliorare il posizionamento e la performance del settore turistico lento, outdoor e culturale e supportare il comparto dell'ospitalità extralberghiera sul territorio, garantendo ai pellegrini la fruizione di servizi e infrastrutture adeguati alle proprie esigenze ed in linea con il vademecum degli standard europei del percorso della Via Francigena, Pugliapromozione ha lanciato un avviso pubblico per raccogliere la manifestazione d'interesse dei gestori delle strutture ricettive lungo la via Francigena del Sud.Le strutture ricettive interessate dovranno presentare la propria manifestazione d'interesse entro le ore 18 di lunedì 23 agosto attraverso la compilazione di un modulo di partecipazione disponibile sul sito dell'agenzia turistica regionale.L'elenco prodotto sarà approvato con un provvedimento dell'ARET Pugliapromozione e costituirà la base di un catalogo informativo che confluirà all'interno della guida della Via Francigena del Sud, edita da Terre di Mezzo e di prossima pubblicazione.Questa opportunità è stata commentata positivamente dall'assessore alle attività produttive, Marina Nenna: "Procede il lavoro di strutturazione della via Francigena con l'opportunità preziosa per le strutture ricettive di essere inserite nella prossima guida della via Francigena del Sud. Un'occasione importante per vedersi inseriti in una delle realtà turistico culturali più importanti d'Europa, meta di migliaia di pellegrini ogni anno".