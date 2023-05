La villa comunale "si rifà il look" in vista dell'estate

Lavori di manutenzione ordinaria ma che nella villa comunale non sono mai abbastanza sono stati effettuati quest'oggi: dalla potatura dei prati alla pulizia della pavimentazione a ridosso delle fontane, in azione gli operai della ditta Samsic coordinati da Massimo Di Micco. Ora la villa ha assunto un aspetto più bello e ordinato per la gioia di grandi e piccini.